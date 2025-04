Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ‘’Challenge App Afrique Rfi-France 24’’ : Adja Aminata Cissé , une Sénégalaise parmi les trois finalistes Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 11:24 | | 0 commentaire(s)| C’est une femme et elle est sénégalaise. Elle s’appelle Adja Aminata Cissé et fait partie des trois finalistes du ‘’Challenge App Afrique RFI – France 24’’. C’est par un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, que les organisateurs ont donné l’information.

‘’ Les membres du jury du ‘’Challenge App Afrique RFI – France 24’’ ont sélectionné les trois candidates et candidats retenus pour la finale de la 9e édition du concours, parmi près de 400 candidatures en provenance de 18 pays. Le lauréat, qui bénéficiera d'un financement de 15 000 euros pour développer son projet, sera annoncé au mois de mai prochain ’’, lit-on dans la note.



Adja Aminata Cissé du Sénégal, a présenté l’application ‘’Sotilma’’, qui est ‘’ une technologie qui optimise la gestion de l’eau dans l’agriculture et l’industrie, avec des solutions intelligentes et automatisées. Cette technologie permet de contrôler et d'optimiser l’irrigation agricole ou la gestion de l’eau d’une installation directement depuis un smartphone, même sans connexion Internet ’’, explique-t-on dans la note.



Ce concours ‘’ ouvert à tous les Africaines, Africains et jeunes entreprises du continent, récompense les innovations numériques en lien avec l’eau (accès à l’eau potable, assainissement, préservation des mers et océans, réduction du stress hydrique...) ’’.



Selon toujours le journal, l’autre projet retenu est ‘’Cash Water’’ du Togolais Yawo Mawupé Konou. Il propose ‘’ un dispositif permettant aux usagers de prépayer leur consommation d’eau via un système sécurisé et facilement accessible. L’objectif est de faciliter l’accès à l’eau potable, tout en promouvant une gestion durable des ressources hydriques ".



Enfin, il y a le Malgache Mamitina Rolando Randriamanarivo pour ‘’Inomawa’’. C’est ‘’ une plateforme numérique qui connecte les travailleurs indépendants locaux (porteurs d’eau, plombiers, puisatiers...) aux habitants d’une commune, pour des services liés à l’eau. Elle facilite la gestion de l’eau, tout en créant des opportunités d’emploi au niveau local ’’.





Accueil Envoyer à un ami Partager