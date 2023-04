Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chaloupe Dakar-Gorée bloquée: Les employés, en mouvement d’humeur dénoncent une iniquité de traitement et un manque de matériels de travail Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)| Les employés de la chaloupe Dakar-Gorée observent un mouvement d’humeur. Frustrés d’une iniquité de traitement, ils ont porté des brassards rouge pour protester contre ce manque de considération de leur employeur, le Port autonome de Dakar. Ladite situation regrettable a occasionné un refus de prendre en charge le bateau pour opérer des rotations vers 14 heures 30 minutes. Les populations de Gorée et autres visiteurs de cette ville ont été bloqués un moment.

Le Sénégal connaît régulièrement des mouvements d’humeur et des grèves cycliques empêchant le fonctionnement normal des activités de plusieurs secteurs. Certains de ces mouvements naissent souvent d’un traitement déséquilibré et d’un favoritisme injustifié entre les travailleurs d’une même entreprise. Une telle pratique semble être opéré dans le management de gestion des employés du Port de Dakar. Cette situation explicable aurait déclenché la colère des employés de la chaloupe Dakar-Gorée.



Après avoir exprimé ce jeudi, un mouvement d’humeur dans leur pratique habituelle consistant à assurer les rotations entre Gorée et Dakar, ces travailleurs joint au téléphone parlent d’un manque de considération effarante. La source bien coeur du dispositif des rotations de la chaloupe explique la situation par le fait que le Port employeur de la plus grande partie des employés refusent de leur accorder les mêmes avantages qu’aux travailleurs des autres directions. N’étant pas bénéficiaires de primes et autres avantages, ils ont décidé de se faire entendre. Autre complainte des travailleurs de la chaloupe reste un défaut de matériels de travail.



Ainsi, ils craignent que ces multiples problèmes techniques risquent d’aboutir à une catastrophe similaire à celle du bateau le « Djola ». Ces protestataires, ayant pris la résolution de poursuivre finalement, les rotations entre Dakar et Gorée évoquent les complaintes et plaintes des populations de Gorée et autres usagers de la chaloupe, à chaque fois qu’il y a des impairs ou des pannes techniques, indépendant à leur volonté. Ces derniers, frustrés, s’insurgent régulièrement, contre eux, tout en les traitant de tous les noms d’oiseaux.



Les employés de la chaloupe, moins bien traités ont décidé de poursuivre leur mouvement d’humeur avec le port de brassards rouge. N’empêche, ils attendent dans les plus brefs délais, la réaction des autorités du Port de Dakar pour la satisfaction des doléances. Sinon..., ils menacent de passer à une vitesse supérieure, à laquelle, rien ne sera écarté.





