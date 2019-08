Chamboulement au niveau de la Police: Des commissaires haut gradés, affectés… La police sera encore chamboulée. A en croire "Les Echos", un vaste jeu de chaises musicales devra être opéré au niveau des commissariats.



La source informe que le commissaire Seydou Bocar Yague, jusque-là Directeur de la police judiciaire (Dpj), est pressenti pour le poste de Directeur général adjoint de la Police. Pour le remplacer, la hiérarchie a porté son choix sur Idrissa Cissé, l’actuel patron de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).



Pour rappel, au mois d’avril dernier, le Directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, avait procédé à plusieurs changements au niveau des commissariats, pour la deuxième fois en six mois. Le chef régional de sécurité publique et commissaire urbain de Diourbel, Bachirou Sarr, était nommé commissaire urbain de Louga, en remplacement du commissaire de police principal Ousmane Diédhiou, le commissariat de Guédiawaye.



Aïssatou Ndiaye à la place de commissaire Malick Dieng

Aïssatou Ndiaye la nouvelle patronne des commissaires de la banlieue, a été remplacée par le commissaire Malick Dieng de Richard-Toll. La commissaire Mame Ndéo Sène avait hérité de la direction du commissariat urbain de Kébémer, en remplacement de Mor Khady Fall, adjoint au chef de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



Seynabou Niang à la place Jeannette Mendy



La commissaire Seynabou Niang, cheffe du 1er arrondissement de Thiès, avait migré à Bel-Air. Elle avait remplacé Jeannette Mendy nommée Commissaire spécial du tourisme. Le commissaire du 1er arrondissement de Thiès est désormais sous les ordres de Mor Ngom. Ce dernier officiait à la direction centrale de la Sécurité publique.



L’ancien chef du commissariat urbain de Tambacounda (Est du Sénégal), Yaya Tamba, précédemment en service à la direction de la sécurité publique, était nommé adjoint au directeur de l’Office national de répression du trafic illicite des stupéfiants. Le commissaire de police Jean-Claude Diomay Sagne, précédemment en service à la direction de l’Ecole nationale de police et de la formation permanente, a été nommé adjoint au directeur du Budget et des Matériels.

