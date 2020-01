Chambre africaine de l'Energie: La récente nomination de la nouvelle directrice régionale de Kosmos Energy pour l'Afrique de l'Ouest, Khady Dior Ndiaye encouragée La Chambre Africaine de l'Energie demande plus d'action aux compagnies internationales et aux gouvernements, pour donner une plus grande place aux femmes dans l’industrie du pétrole et le gaz.

La Chambre africaine de l'Energie est encouragée par la nomination par Kosmos Energy de la Sénégalaise Khady Dior Ndiaye au poste de vice-président et directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Cette nomination, précise-t-on, est une étape très positive vers la promotion des femmes à des postes de direction dans le secteur pétrolier et, est une reconnaissance de l’extrême talent disponible parmi les leaders émergents en Afrique de l'Ouest.



« La nomination de Khady Dior Ndiaye est une décision brillante et conforme à notre conviction que les femmes peuvent et doivent dirige r », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'Energie et auteur du best-seller ‘Des milliards en jeu’. « L'industrie pétrolière ne peut pas être le dernier bastion de la domination masculine. Félicitations à Kosmos Energy pour avoir montré la voie à suivre à d'autres en Guinée équatoriale, au Gabon, au Mozambique, au Nigéria, en Angola ou en Afrique du Sud ! ».



Khady Dior Ndiaye a démontré ses compétences en leadership, en travaillant pour Citibank en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Elle dirigera les opérations de Kosmos Energy dans la région à des moments très importants pour la société et pour le Sénégal, qui prévoit de produire ses premiers flots de pétrole et gaz dans les deux ans.



La Chambre africaine de l'Energie lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et lui assure tout son soutien pour conduire la région vers une plus grande prospérité.



