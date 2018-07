Chambre criminelle: Prison à vie pour les agresseurs du juge Malick Lamotte

Le verdict est tombé. Mangoné Kassé et Bakary Cissé ont été hier condamnés aux travaux forcés à perpétuité, peine requise par le parquet général. Les deux hommes ont été jugés, il y a deux semaines à la Chambre criminelle de Thiès pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec escalade et usage d’arme, faux et usage de faux dans un document administratif, évasion par violence, bris de prison, viol collectif, détention d’arme à feu sans autorisation préalable, détention de chambre indien en vue de son usage et recel.



Ces faits d’une extrême gravidité sont passés entre 2005 et 2007. A l’époque, plusieurs personnes parmi lesquelles le juge Malick Lamotte, étaient victimes de braquages à leurs domiciles, à Mbour et à Thiès, par un groupe de trois individus armés d’un pistolet et d’une machette.