Chambre criminelle: Un coach sportif accusé de viol par une déficiente mentale Malgré qu’elle ne jouisse pas de toutes ses facultés mentales, Awa Samaké est restée constante dans ses déclarations. Elle réitère sans cesse : “Il m’a violé”. c’était son refrain tout au long de la procédure. “Je veux qu’il soit condamné à 10 voire 100 ans de prison. C’est un violeur et sa place est en prison”, a-t-elle lâché à l’endroit de son bourreau, Fedric Sambou, informe "L'Observateur".





Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Ce dernier aurait profité de sa relation fraternelle avec la victime, pour abuser d’elle. Le mis en cause, un coach sportif, encadrait plus de 30 personnes dans un collège sis aux Parcelles Assainies. La plupart de celles-ci souffraient de déficience mentale.



La maman de la victime, Seynabou Sy, avait confiance en lui malgré les mises en garde de son mari. Jusqu’au jour il l’a traînée dans un endroit sombre, pour mettre sa main dans ses parties intimes. Elle fait savoir avoir été victime de viols répétés et le sieur Sambou lui aurait même donné des médicaments contraceptifs pour éviter une grossesse.



Devant le juge, l’entraîneur a nié les faits, soutenant qu’il n’a jamais eu de relations sexuelles avec la jeune fille. Ses avocats ont plaidé la relaxe vu qu’il n’y a pas de preuve qui atteste sa culpabilité.



Dans son réquisitoire, le parquet a demandé à la Chambre criminelle de condamner l’accusé à 10 ans de réclusion criminelle. L’affaire sera vidée le 1e mars prochain.



