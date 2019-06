Chambre criminelle de Dakar: Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’ acquitté Jugée pour association de malfaiteurs, vol en réunion, recel, faux et usage de faux, de détention d’arme, recel de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux, la bande à Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’a fait face au juge de la Chambre criminelle de Dakar. Cependant, le procureur a demandé l’acquittement pour Boy Djiné, écrit le journal Kritik.



Selon le ministère public, les faits ont eu lieu entre le 9 et le 10 novembre 2013. Hamidou Ly avait reçu une commande d’échange de billets de banque. Quand il voulait partir, il a constaté que le pneu de sa voiture était crevé. Il a appelé le gardien pour venir récupérer le véhicule. Et c’est ainsi qu’il a été interpellé par des individus qui l’ont agressé avant d’emporter la somme de 13 500 000 F, ses chéquiers et un téléphone portable. Poursuivant son réquisitoire, le procureur informe qu’«au total, c’est 22 vols qui ont été commis par ces malfrats dans les quartiers de Grand-Yoff et environs».

«On peut diviser la bande en deux groupes. La bande la plus dangereuse, c’est celle deThialé,Amath Dièye et Mame Demba, et l’autre bande», dit-il.

Toutefois, le représentant du ministère public a demandé l’acquittement de Baye Modou Fall alias Boy Djiné : «Baye Modou Fall a été confirmé par le mécanicien de Carrefour Automobile qui a indiqué que son véhicule était au garage au moment des faits, contrairement aux déclarations de Mame

Demba qui a indiqué que le véhicule de Boy Djiné a été utilisé lors de son évacuation à l’hôpital. Je crois qu’il doit être mis hors du dossier. Et je demande

son acquittement.» Pour la bande à Thialé, il demande une peine de 20 ans de travaux forcés.

