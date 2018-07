Chambre criminelle de Thiès: La perpétuité pour les cambrioleurs de l'Edk Oil L'affaire du cambriolage de l'Etablissement Demba Ka (Edk Oil) de Thiès a été vidée hier par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Thiès. Les malfrats, poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'arme et de violence, ont écopé de la perpétuité.

Vingt ans de travaux forcés contre Demba Dia alias Demba Couna et Ousseynou Dia. L’acquittement pour Sadhibou Ba et Alla Indé Ka. C’est la sentence requise, ce mardi 10 juillet, par l’avocat général, Abass Wone. Les mis en cause sont poursuivis devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Thiès pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violences et port et usage d’armes.



Plus d’un million FCFA environ. C’est ce qu’avaient emporté les mis en cause lors d’une attaque à main armée à la station d’essence « Edk Oil » du promoteur Demba Kâ, située à l’entrée de la ville de Thiès, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février 2017. Cette nuit-là, les malfrats, armés jusqu’aux dents, avaient fait irruption dans ladite station d’essence.



Ils ont pointé une arme sur l’agent de sécurité avant de réclamer au pompiste ses recettes. Ils ont fini leur sale besogne à l’intérieur de la boutique Low Price, dont ils ont réussi à vider la caisse. Le montant global emporté est estimé à environ un million de FCFA.



Selon certains témoignages, les bandits seraient au nombre de sept, tous encagoulés. Dans cette affaire digne d’un film western, les bandits, après avoir pris en otage le vigile, ont dévalisé la boutique Low Price, soutiré au pompiste la totalité des recettes qu’il détenait par devers lui. Ils ont apeuré les quelques clients qui se trouvaient sur les lieux en tirant des coups de feu en l’air.



Lesquels ont également servi à protéger leur fuite. C’est à pied qu’ils sont repartis, sans se hâter le moins du monde. L’enquête ouverte par la police avait permis de mettre la main sur tous les membres de la bande. Lesquels étaient jugés hier par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès. Après le réquisitoire de procureur Abass Wone, qui a requis 20 ans de travaux forcés contre Demba Dia alias Demba Couna et Ousseynou Dia, l’acquittement pour Sadhibou Ba et alla Indé Ka, le président de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès, Modou Mar Ndiaye, a mis l’affaire en délibéré pour le 12 juillet prochain.

