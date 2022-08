Chambre de commerce de Dakar : un forum des grands débats économiques s’ouvre ce jeudi La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) annonce organiser à partir de jeudi matin à Dakar un “forum des grands débats économiques”, qui doit déboucher sur un livre blanc portant sur des solutions pour l’accès des entreprises aux financements. Sud quotidien

La manifestation, prévue dans le hall de l’institution consulaire, est placée sous le thème de la problématique du financement des PME et PMI. Elle permettra de faire rencontrer les acteurs financiers, notamment les dirigeants des banques, et les entreprises, a expliqué Mamour Fall, président de la commission financements et promotion des entreprises à la CCIAD.



Les participants se retrouveront autour de trois panels, dont le premier est axé sur l’offre de financement, tandis que le second s’attellera à cerner les raisons pour lesquelles les entreprises “peinent à accéder au crédit”, a-t-il indiqué. Le troisième panel planchera sur les solutions pour l’accès aux financements pour les entreprises, a ajouté M. Fall, lors d’une rencontre d’échanges avec la presse.



Il a annoncé que la CCIAD souhaite pérenniser cette rencontre en vue de la tenir trois les trois mois. Il a justifié la relance des débats économiques par la faible place réservée à l’économie dans les médias sénégalais. Cet espace économique doit donc servir d’”arbre à palabre” pour ce secteur.



