Chambre des notaires du Sénégal: Me Aïda Diawara Diagne élue présidente Les membres de la Chambre des notaires du Sénégal (CDNS) déclarent dans un communiqué avoir élu Me Aïda Diawara Diagne, présidente de ladite instance pour un mandat de deux ans, lors d’une assemblée générale tenue ce samedi à Dakar.

Me Aïda Diawara Diagne, pour être élue a présenté à ses pairs un programme comprenant plusieurs objectifs à atteindre, dont le changement du statut de la CDNS en ordre professionnel. Elle a été choisie au cours d’une assemblée générale ordinaire des notaires, en remplacement de Me Alioune Ka qui n’a pas voulu briguer un nouveau mandat, selon le communiqué.



Le texte précise que ‘’l’élection de la nouvelle présidente a vu la participation de 91 notaires et, a enregistré une absence’’. Au terme du vote de ses confrères, Me Aïda Diawara Diagne a battu Me Aissatou Sow Badiane, une ancienne présidente de la CDNS. Le communiqué, ajoute que Mme Diagne exerce la profession de notaire depuis plus de trente ans.



Elle a été trésorière de la CDNS de 2012 à 2016 et en était la vice-présidente durant le mandat de Me Alioune Ka (2020-2022). Me Aïda Diawara Diagne, également membre de l’Union internationale du notariat, a proposé à ses pairs un programme ‘’fédérateur’’, comprenant plusieurs points, dont le changement du statut de la chambre des notaires en ordre professionnel.



Elle a promis à ses confrères de travailler à l’adoption d’une loi, portant statut des notaires. ‘’L’introduction du privilège de juridiction dans les textes’’ et ‘’l’immatriculation des terres du domaine national’’ font partie des objectifs qu’elle veut atteindre avant la fin de son mandat.



D’après Aps, la mise en place d’une cellule de veille et d’innovation, la vulgarisation de la digitalisation, la formation des notaires et de leurs collaborateurs, la ‘’finalisation du fichier central des dernières volontés’’ et la mise en place d’une caisse de retraite des notaires figurent aussi, dans son programme.











