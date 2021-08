Champ gazier commun: La Mauritanie et le Sénégal signent un accord de protection Les armées mauritanienne et sénégalaise ont signé un accord sécuritaire consacrant leur coopération pour la sécurisation du champ gazier « grande tortue-Ahmeyime », à la frontière maritime entre les deux pays.

La signature du document est intervenue à bord de la frégate « NIMLANE » en face des côtes de la capitale mauritanienne par le commandant de la marine sénégalaise le contre-amiral Oumar Wade et le chef d’état-major de la marine mauritanienne le contre-amiral Mohamed Cheikhna Taleb Moustaph.



D’après SAHARA MEDIA, cet accord consacre les dispositions sécuritaires communes entre les deux pays en collaboration avec la société britannique British Petrolium (BP) et qui ont été convenues entre les chefs d’état-major des deux armées.



Selon le site de l’armée nationale mauritanienne le nouvel accord prévoit des patrouilles en mer et terrestres communes sur les frontières. Le champ gazier en question est situé en face de la ville mauritanienne de N’Diago et sénégalaise de Saint-Louis.





