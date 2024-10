Champ pétrolier de Sangomar : Le ministère de l’Energie fait le bilan de la production de juin à septembre

Dans cette phase de démarrage, informe la même source, la production mensuelle a progressivement augmenté avec l’ouverture séquencée des puits producteurs (11 actifs sur 12) jusqu’à avoisiner un plateau autour de 3 millions de barils par mois en août et septembre.



Cette production, précise-t-on, a fait l’objet de 8 cargaisons, soit un volume total de 7,69 millions de barils de pétrole brut, enlevées et commercialisées sur le marché international à partir du Fpso Léopold Sédar Senghor.



Le ministère du Pétrole souligne que les prévisions de production pour l’année 2024 restent inchangées avec un objectif de maintien du plateau de 100 000 barils par jour au courant du quatrième trimestre.

Adou FAYE





