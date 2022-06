Championnats d’Afrique d’Athlétisme : Amath Faye offre au Sénégal sa première médaille

Grâce à Amath Faye, Sénégal vient de décrocher sa première médaille aux Championnats d’Afrique d’Athlétisme. Avec 7m70 en finale du saut en longueur, le Sénégalais est arrivé à la 3ème place du podium, derrière le Botswanais Thalosang Tshireletso (7m78) et le Sud-Africain Cheswill Johnson (7m82). Dans cette même épreuve, un autre Sénégalais répondant au nom de Lys Mendy s’est classé 10ème avec 7m21, indique Rewmi.



Au delà de l’athlétisme, d’autres distinctions ont été aussi obtenus par des représentant du Sénégal. Juste retenir que Cheikh Tidiane Diouf a déclaré forfait lors des demi-finales hier, en raison d’une gêne musculaire qui nécessite un repos de deux semaines.



Cette 2ème journée des Championnats d’Afrique a été marquée par la victoire du sprinteur kényan Ferdinand Omanyala et la Gambienne Gina Bass dans l’épreuve reine: le 100 m. Recordman d’Afrique de la distance, Omanyala vient de décrocher son premier titre en 09″93.



En finale, il a devancé de 3 millièmes de seconde son principal rival, le Sud-Africain Akani Sim bine. L’autre Sud-Africain, Henricho Bruintjies, a complété le podium avec 10″01. Sans surprise, Gina Bass (11″06) a été couronnée devant la Nigérienne Aminatou Seyni (11″’09) et la Sud-Africaine Horn Carina (11″14).



Après sa médaille de bronze au saut en longueur, le Sénégalais Amath Faye va défendre ce vendredi ses chances au triple saut. Fatou Diocou (marteau) sera également en lice. Le Sénégal est représenté à cette 22ème édition des Championnats d’Afrique par un contingent de 13 athlètes.