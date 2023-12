Championnats du monde féminin de handball : Le Sénégal bat le Cameroun, 22-20 Les Lionnes du Sénégal de handball se sont imposées, 22-20, devant celles du Cameroun, en match comptant pour troisième journée du tour principal des Championnats du monde de la discipline (29 novembre-17 décembre) en Norvège, en Suède et au Danemark.

D’après l’APS qui nous livre l’information, les Sénégalaises étaient menées, 12-7 à la mi-temps. L’équipe sénégalaise est éliminée, mais a la possibilité de remonter au classement de la discipline au niveau mondial et africain.



L’agence rappelle que les "Lionnes" s’étaient qualifiées à cette phase, avec la Suède et la Croatie, avec un point. Les trois équipes étaient logées dans le groupe 1 au tour principal, avec le Monténégro, la Hongrie et le Cameroun.



Les Sénégalaises ont perdu devant les Hongroises (20-30) et les Monténégrines (21-29).



