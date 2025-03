Changement à la SEN’EAU ! Abdou Diouf prend la présidence du Conseil d’administration Le Conseil d’administration de la SEN’EAU a procédé, le jeudi 27 février 2025, à l’installation officielle de son nouveau président, l’Inspecteur Général d’État (IGE) Abdou Diouf. Il succède ainsi à Pape Gorgui Ndong, qui a été salué pour son engagement et sa contribution aux performances de l’entreprise, au cours des cinq dernières années.

Ingénieur polytechnicien en génie civil, Abdou Diouf est une figure de référence dans le secteur de l’hydraulique, selon la note d’information reçue.



Ancien Secrétaire général de la SONES, il dispose d’une solide expérience en planification, mobilisation de financements, investissements et contrôle des infrastructures stratégiques liées à l’eau et à l’assainissement.



Son expertise multidimensionnelle, renforcée par ses fonctions d’Inspecteur Général d’État, devrait permettre d’améliorer la gouvernance de la SEN’EAU.



Entreprise privée de droit sénégalais, la SEN’EAU est chargée de la production et de la distribution de l’eau potable dans les centres urbains et périurbains du pays, depuis le 1er janvier 2020.



Forte de 1 200 collaborateurs, elle opère dans le cadre d’un contrat d’affermage signé avec le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la SONES et son partenaire technique, Suez. Son modèle de gouvernance, alliant opérateur international, partenaires nationaux et employés, vise à garantir une gestion efficace et performante au service des citoyens.



