Changement à la tête de la Coalition Defar sa rew : Djibril Diouf remplace Seydou Diouf La Coalition Defar sa rew (Cdr) a connu des changements. Seydou Diouf ne préside plus aux destinées de cette coalition. Une décision, dit-on, consécutive à «son absentéisme non justifié».

«M. Djibril Diouf du parti Union démocratique sénégalaise/ Rénovation (Uds/Rénovation), est désigné président de la dite coalition, en remplacement de M. Seydou Diouf du Parti pour la citoyenneté (Ppc)», indique un communiqué.



Mais, ce n’est pas le seul changement qui a été opéré, puisque Mme Tall Seyni Bèye, présidente de Convergence patriote démocrate, a été choisie comme coordonnatrice de Defar sa rew, en remplacement du regretté Doyen, Mody Bèye, alors que Siaka Sané, du Parti africain pour l’indépendance (Pai), devient le représentant de la coalition au Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Benno bokk yaakaar (Bby).



Et, après avoir réitéré leur «engagement» et «soutien» au Président Macky Sall, les leaders ont appelé les partis membres à «un respect rigoureux de ces changements».



Ce, pour éviter de plonger dans une léthargie qui pourrait compromettre la bonne marche de la coalition, en vue des prochaines Locales.

