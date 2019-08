Changement au sein de la police: Les Commissaires Yague et Cissé pressentis pour...

La police s’apprête à faire des changements dans ses rangs. Selon Les Echos qui a eu vent de cette opération, le Commissaire Divisionnaire, Seydou Bocar Yague, jusque-là Directeur de la police judiciaire est pressenti pour le poste de Directeur général adjoint de la Police.



Ce poste est vacant depuis presqu’un an. La Direction de la police judiciaire devrait être confiée au commissaire Idrissa Cissé, l’actuel patron de l’Ocrtis.

