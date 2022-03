Changement d’agenda: Macky Sall à Tambacounda ce vendredi et au Dakka samedi

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022

En exclusivité, nous avions annoncé l’agenda du chef de l’État qui devait prier ce vendredi dans la cité religieuse de Médina Gounass, où se tient une retraite spirituelle communément appelée Dakka depuis le samedi 5 mars dernier. Nos antennes braquées sur le Palais de notre cher Président, ont capté un petit changement dans l’agenda de l’homme des rêves de Marième Faye Sall.



En effet, le Président Macky Sall a décalé sa visite au Dakka de Médina Gounass, à samedi. Ce vendredi, Macky Sall tient à faire face aux responsables politiques de la mouvance présidentielle dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, qu’il a convoqués pour concilier les positions. Comme nous l’avions également annoncé, le maire de Kédougou, Ousmane Sylla prendra part à ces retrouvailles. Après Tambacounda et Médina Gounass, le chef de l’État se rendra dès dimanche à Kaolack, où il passera deux nuits.













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé