Changement de paradigme et d’options politiques au Sénégal: Analyse des résultats du scrutin présidentiel de 2024

Le scrutin présidentiel sénégalais de mars 2024 a enregistré une participation notable de plus de 4 millions de votants. Les résultats préliminaires révèlent un soutien marqué au candidat Bassirou Diomaye Faye, tout en reflétant la diversité des opinions parmi les électeurs avec des performances notables pour d'autres candidats tels qu'Amadou Ba et Aliou Mamadou Dia. Cependant, la performance relativement modeste du candidat Khalifa Ababacar Sall suggère un possible changement de dynamique politique vers une nouvelle génération de dirigeants au Sénégal.

Le scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal a mobilisé quelques 4 045 310 votants, soulignant ainsi une participation civique plutôt acceptable remarquable de la population.



Les résultats provisoires donnent une avance significative au candidat Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté 54,15% des voix, illustrant un soutien marqué des votants à sa candidature.



Amadou Ba occupe la deuxième place avec 36,86% des voix, suivi par Aliou M. Dia avec 2,37% ce qui reflète la diversité des opinions parmi les électeurs sénégalais.



Les autres candidats ont obtenu des pourcentages bien trop modestes, reflétant ainsi la diversité des choix offerts aux électeurs et la fragmentation du vote. Il convient de noter que le candidat Khalifa Ababacar Sall, malgré sa renommée, n'a obtenu que 1,59% des voix, ce qui pourrait remettre en question sa popularité antérieure.



Les autres candidats moins connus ont également participé au scrutin, bien que leurs résultats aient été très marginaux voir insignifiants, démontrant ainsi la diversité démocratique de la compétition électorale.



Ces résultats provisoires mettent en lumière un changement de paradigme et d’options au plan politique au Sénégal ou c’est la fin des vieux briscards en politique et l’avènement d’une nouvelle et jeune génération.



Birame Khary Ndaw





