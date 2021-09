Chantage, Pedophilie Et Viol Sur Une Collegienne A Touba deux commerçants au marché Ocass placés sous mandat de dépôt

Mardi 14 Septembre 2021

Vendeurs établis au marché Ocass de Touba, Balla Lo et Khadim Diagne risquent gros. Dans les liens de la détention depuis ce week-end, ils sont accusés d’avoir abusé sexuellement d’une collégienne mineure à la suite d’un chantage.



Malheureusement pour eux, la fille a fini par tomber enceinte de leurs œuvres. A moins d’être vidée devant la Chambre criminelle parce qu’étant criminelle, l’affaire de viol, de pédophilie et de chantage qui alimente depuis quelques jours les discussions dans la capitale du Mouridisme devrait être tranchée dans les prochains jours devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel.



D'aprés le récit du journal L'As, tout est parti d’un vidéo obscène de la jeune S. Fall, une collégienne de quatorze ans, et qui est parvenue au commerçant Balla Lo. Une fois en possession de la vidéo, ce dernier

contacte la gamine et la menace de la diffuser sur les réseaux sociaux, si elle refuse de satisfaire sa libido.



Prise de panique à l’idée de voir sa vidéo circuler sur le net, elle cède au chantage du sieur Lo. Mais le commerçant ne se contente pas seulement d’abuser sexuellement de la fillette, d’autant qu’il met dans le

secret son camarade du nom de Khadim Diagne. Ce dernier aussi exige la même chose de S. Fall. Ils poursuivent leur odieux chantage jusqu’à ce que la fille finit par contracter une grossesse.





Interrogée par ses proches, il accuse ses deux bourreaux et explique le fin mot de l’histoire. Aussitôt, ses parents saisissent le commissariat spécial de police de Gouye-Mbinde d’une plainte. Les deux amis sont arrêtés et placés en garde à vue. Après deux jours passés à la police, ils ont été déférés au parquet

et placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, en attendant leur procès.



A souligner que de nombreuses personnalités sont intervenues pour tenter de résoudre l’affaire à l’amiable, mais en vain. Des sources proches du parquet de Diourbel renseignent que le procès pourrait avoir lieu jeudi prochain en audience des flagrants délits.



