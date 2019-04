Chantage contre Serigne Mbacké Ndiaye: le dossier entre les mains de la DIC L’affaire du chantage contre l’ancien porte-parole de Me Abdoulaye Wade, a atterri à la Division des investigations criminelles (DIC). C’est qu’a informé Serigne Mbacké Ndiaye, joint par téléphone par la rédaction de Leral.net, pour vous donner de plus amples détails sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|

« Comprenez que je ne puisse pas en dire plus, puisque l’affaire est désormais entre les mains de la DIC et l’enquête suit son cours », a dit l’ancien collaborateur de Me Abdoulaye Wade.



« Chers amis, un individu vient de me joindre pour me dire qu’il va publier des photos qui sont de moi et sur lesquelles, je suis nu. Ce qui est faux. J’ai saisi la police et informe mes amis que vous êtes. Il me réclame 900.000. Rien ne m’ébranle, mais, je tiens à vous avertir. Merci », a posté, hier, Serigne Mbacké Ndiaye sur sa page Facebook consultée par leral.net. Une affaire à suivre donc.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos