Chantage sexuel sur l’épouse d’un émigré : Un gendarme arrêté Une affaire de mœurs éclabousse le gendarme C. N. en service à la caserne Samba Diéri Diallo. Le pandore a été arrêté pour collecte de données et chantage sexuel sur l’épouse d’un émigré, une commerçante nommée Kh. Nd.

Tout est parti en 2017. D’après "Les Echos", Kh. Nd., dont le mari vit en France, accuse un maçon d’abus de confiance et menace de le trainer en justice.



Elle prend l’attache d’un ami qui la présente au gendarme C. N., pour l’aider à solder ses comptes avec le maçon.



Un jour, elle fait des vidéos, se met nueret les envoie à son mari. Mais elle commet l’imprudence de les envoyer à son cousin.



Ce dernier se défoule sur elle, la sermonne et menace de balancer les vidéos sur les réseaux sociaux. Elle saisit à nouveau le gendarme qui interpelle le cousin, qui renonce à son projet.



Mais le gendarme profite de la vulnérabilité de la dame mariée et lui avoue son amour. Cette dernière rejette ses avances, invoquant son statut de femme mariée.



Mais le gendarme insiste et la commerçante finit par accéder à la demande du gendarme. C’était en 2021. Ils couchent à trois reprises. Un jour pour encore satisfaire sa libido, le gendarme demande à son amante de le rejoindre dans son appartement.



Celle-ci refuse, le pandore insiste et menace de divulguer ses vidéos et photos et discussions Whatshapp. Elle file au commissariat de Pikine et dépose une plainte. Les limiers interpellent le gendarme domicilié à Pikine Tally Boubess.



Arrêté, le pandore est mis à la disposition de la Brigade prévôtale. Il est poursuivi pour chantage, menaces de diffusion d’images obscènes via le net et collecte de données à caractère personnel.













