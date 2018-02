Chantage sur des personnalités : Rebondissement dans le dossier

L’instruction de l’affaire de chantage sur des personnalités (Amadou Ba, Cheikh Ba, Mamour Diallo, Commandant Lamine Sarr), entre dans sa phase active.



Selon les informations de Libération, les deux acteurs de cette sordide affaire, Cheikh Gadiaga et son nègre de service Moise Rampino, seront entendus dans le fond en début mars.



Pour rappel, Cheikh Gadiaga avait créé un site internet, senegalinfos-mis en veilleuse depuis-, dans lequel il ciblait des personnalités avant que Moise Rampino ne trempe sa plume dans le venin pour les descendre en flammes. Un système de racket organisé et, tant pis, pour ceux qui ne passaient pas à la caisse.



Malheureusement, pourrait-on dire, Gaston Mbengue a été inculpé par le doyen des juges il y a de cela quelques jours. Une simple mesure conservatoire, le temps que le magistrat ne termine l’instruction de cette affaire.



En effet, tout le Sénégal sait que Gaston Mbengue, qui dit toujours ce qu’il pense, est un médiateur qui a d’ailleurs joué récemment un important rôle dans le rapprochement entre Bamba Fall et le pouvoir. C’est donc tout naturellement que lorsque cheikh Gadiaga a commencé à s’en prendre à ses amis, Gaston a pris son bâton de pèlerin pour un rapprochement. En ce moment, il ne se doutait pas qu’il avait affaire à un sinistre personnage, qui a fait à deux reprises, la prison pour les mêmes faits.



D’ailleurs à la Section de Recherches, Moïse Rampino a affirmé qu’il n’a jamais vu Gaston, qui est en fait une victime de Gadiaga. Car en croyant bien faire, l’ex-promoteur de lutte ne savait pas qu’il avait introduit le loup dans la bergerie. D’où sa terrible déception, lui qui est même allé jusqu’à affirmer, que les gens comme Cheikh Gadiaga ne méritaient pas de vivre.