Chantier du Nouvel Aéroport de Kolda Les impactés disent «halte aux dérives foncières !» Le projet de reconstruction de l’aéroport de Kolda actuellement en cours d’exécution dans la commune de Saré Bidji ne fait pas que des heureux. Les familles impactées regroupées au sein du comité de vigilance et de veille sur les terres de Saré Bidji (Cvvtb) ont fait face à la presse, ce mardi 6 septembre, au quartier Gadapara de la commune de Kolda, pour dénoncer «l’expropriation» dont elles sont victimes

Une forme d’expropriation qui ne dit pas son nom est le projet de réhabilitation et d’extension de l’aéroport de Kolda situé dans le périmètre communal de Séré Bidji», a décrié le porte-parole de ces populations en colère. Fily Kandé précise qu’«environ une centaine de familles sont impactées par ce projet qui va les dépouiller de leurs champs et vergers».



«Déjà, les travaux de terrassement et d’érection du mur de clôture du nouvel aéroport sont en cours de réalisation alors qu’aucun sou ne leur a versé», regrette-t-il avec amertume. Pis, «ces populations ne sont pas informées des barèmes d’indemnisation qui leur permettrait d’évaluer les préjudices subis et de revendiquer leurs dus», a-t-il ajouté.



M. Kandé de remettre à cette occasion sur le tapis les litiges fonciers nés du lotissement de 2012. Un vieux contentieux que l’actuelle équipe municipale est en train de mal régler si on se fie aux dires du porte-parole des populations. Car, dit-il, «l’équipe municipale opte de façon unilatérale pour une nouvelle clé de répartition de la phase II du lotissement de Saré Moussa Ndour».



En conséquence, «les accords consensuels et justes» obtenus sur cette question avec l’implication du représentant du Médiateur de la République, sont foulés au pied. Ce qui empêche à bon nombre de familles détentrices d’avis, de muter en leurs noms, les parcellées à usage d’habitation qui leur ont été octroyées, a fait savoir Fily Kandé.



Suffisant pour que «le Cvvtsb exhorte les autorités compétentes à prendre les mesures idoines pour stopper les dérives foncières et les traitements injustes infligés aux populations». D’ailleurs, ce comité n’exclut pas de saisir la justice si la situation n’évolue pas dans le sens souhaité par les victimes.



L’actuel maire de Saré Bidji, interpellé sur cette affaire, n’a pas souhaité se prononcer. Toutefois, il dit avoir invité à trois reprises les membres de ce comité à la table de dialogue pour trouver des solutions à ce problème, mais sans succès. «Ces gens-là ne veulent pas dialoguer», at-il déploré au téléphone du correspondant de la Sentv à Kolda.



