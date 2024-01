Chaos circulatoire à Bountou Pikine: Les embouteillages monstres paralysent la banlieue dakaroise La situation à Bountou Pikine, dans la banlieue de Dakar, a atteint un niveau critique avec des embouteillages monstres créant un véritable cauchemar de circulation. Aux alentours de 21h, la zone se transforme en impasse totale, en grande partie due à des automobilistes ne respectant plus les règles de priorité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 15:05

L'absence d'agents de contrôle de la circulation laisse place à l'anarchie, où le passe-partout devient la norme. Les chauffeurs circulent à leur guise, ignorant les désagréments causés sur la route.



Cette situation chaotique a des répercussions importantes sur la vie quotidienne des passagers, qui subissent d'énormes retards dans leurs activités. Les embouteillages deviennent un obstacle majeur pour la ponctualité et l'efficacité des déplacements dans cette partie de la capitale sénégalaise.



En l'absence de mesures correctives, la situation risque de s'aggraver, mettant en péril la mobilité et la qualité de vie des résidents de Bountou Pikine. Les responsables locaux et les forces de l'ordre sont appelés à intervenir rapidement pour remédier à cette crise routière avant qu'elle ne devienne ingérable.



Birame Khary Ndaw



