Charge de la réparation du Building administratif : l’Etat va décider après avoir situé les responsabilités Le secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly a démenti la fermeture pour 1 mois du Building administratif, suite à l’incendie qui a eu lieu le 26 aout dernier. Dans une interview avec L’Observateur, il a fait savoir que quand les responsabilités seront établies, chaque entité concernée assumera les responsabilités à sa charge, en ce qui concerne le coût de la réparation.



« Il faut nécessairement procéder à cet inventaire. C’est justement d’une enquête technique conduite avec plusieurs structures techniques Agetip, Bureau Véritable et le cabinet Bennet choisi par le bailleur (BOAD). C’est une opération très sérieuse qui nécessite de la patience avant de se prononcer », a dit M. Coulibaly, en réponse à la question sur l’inventaire des dégâts et le coût de la réparation.



Pour régler les charges de la réparation, le gouvernement attend d’abord que les responsabilités soient situées pour se prononcer. Jusqu’ici, ce qui a été prévu est que chaque entité concernée assumera. « Quand les responsabilités seront établies, chaque entité concernée assumera les responsabilités mises à sa charge. L’Etat y veillera », a-t-il promis.



Abdou Latif Coulibaly a aussi démenti la fermeture pour 1 mois du Building administratif contrairement aux informations véhiculées par la presse.

