Charles Faye: "Si Sonko voulait 1000 gardes, il les aurait, mais l'affaire c'est..."

Dans l'émission Diakarlo, Charles Faye est revenu sur l'arrestation des cinq (5) gardes du corps de Ousmane Sonko ce jeudi, pendant son audition.



A l'en croire, "Si Ousmane Sonko voulait 1000 gardes du corps, il les aurait tout de suite, car tout le monde veut travailler avec lui. Et que l'Etat dans on intérêt doit le partager d'autant qu'il est incontournable dans le paysage politique".



Cependant, il s'interroge sur l'envahissement au quotidien de ces "gardes du corps", encagoulés, dont on ne sait d'où ils viennent. A l'en croire, c'est là où se situe le problème et pourquoi la gendarmerie a arrêté ses gardes du corps sans convocation. "J'espère que cela s'est fait dans les règles de l'art", reste§il perplexe.