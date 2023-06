Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Charretiers au Sénégal: Gardien de traditions et acteurs clés du transport Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 14:07 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, un pays où la modernité et la tradition se rencontrent harmonieusement, l'activité de charretier joue un rôle essentiel dans le transport de marchandises et la préservation de certaines traditions ancestrales. Les charretiers, avec leurs charrettes tirées par des chevaux ou des ânes, sillonnent les rues des villes et les sentiers ruraux, transportant diverses cargaisons. La rédaction de Léral.net explore l'importance de l'activité de charretier au Sénégal, ses défis et son impact sur la société.

Un héritage culturel



L'activité de charretier au Sénégal remonte à plusieurs générations et constitue un héritage culturel précieux. Dans de nombreuses régions, les charretiers sont des membres respectés de la communauté, détenteurs d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Ils sont souvent associés à des événements festifs, tels que les mariages ou les cérémonies religieuses, où leurs charrettes richement décorées ajoutent une touche de couleur et de tradition.



LE TRANSPORT DE MARCHANDISES



Les charretiers sont principalement impliqués dans le transport de marchandises, que ce soit dans les zones rurales ou les centres urbains. Ils transportent une grande variété de cargaisons, allant des matériaux de construction aux denrées alimentaires en passant par les produits agricoles. Leur présence est particulièrement marquée dans les marchés locaux, où ils jouent un rôle crucial en permettant aux agriculteurs et aux commerçants d'acheminer leurs produits vers les lieux de vente.



IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL



L'activité de charretier contribue à l'économie locale en créant des emplois et en favorisant le commerce. De nombreux charretiers sont des travailleurs indépendants qui louent leurs charrettes et leurs chevaux ou ânes pour le transport de marchandises. En plus des charretiers eux-mêmes, il existe toute une chaîne de professions qui bénéficie de cette activité, tels que les maréchaux-ferrants qui entretiennent les chevaux ou les ânes, les artisans qui fabriquent les charrettes, et les fournisseurs de fourrage pour les animaux.



En outre, les charretiers contribuent à la préservation de traditions culturelles. Leur mode de transport traditionnel permet de maintenir un lien avec le passé et de préserver des connaissances ancestrales. Ils sont également des témoins de l'évolution sociale du pays et sont souvent impliqués dans des discussions communautaires sur des sujets tels que le développement local et la préservation de l'environnement.



DEFIS ET PERSPECTIVES



Cependant, l'activité de charretier au Sénégal n'est pas sans défis. L'urbanisation croissante, l'augmentation du trafic routier et l'émergence de nouvelles formes de transport ont entraîné une diminution de la demande pour les services des charretiers. Certains charretiers ont dû s'adapter en diversifiant leurs activités ou en se concentrant sur des niches spécifiques, comme le transport des déchets ou des matériaux de construction dans des zones difficiles d'accès pour les véhicules motorisés.



Pour assurer la pérennité de l'activité de charretier, il est nécessaire de trouver un équilibre entre modernité et tradition. Des efforts sont déployés pour sensibiliser la population à l'importance culturelle et économique des charretiers, et des initiatives de formation et de modernisation sont mises en place pour améliorer les compétences des charretiers et leurs conditions de travail.



Les charretiers au Sénégal sont bien plus que de simples transporteurs de marchandises. Ils incarnent un héritage culturel précieux et jouent un rôle vital dans l'économie locale. Leur activité est un symbole de la riche diversité culturelle et de la résilience du pays. En soutenant les charretiers, le Sénégal préserve un mode de transport traditionnel tout en s'adaptant aux défis de la modernité, assurant ainsi la pérennité d'une profession ancrée dans l'histoire du pays.



Birame Khary Ndaw





