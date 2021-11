Charte de non violence: Yewwi Askan Wi va recevoir le Cadre Unitaire de l'islam au Sénégal ce mercredi La conférence des leaders de YEWWI ASKAN WI recevra, suite à sa demande, une délégation du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) , ce mercredi 24 novembre à 17h, au siège du PRP sur la VDN.

La rencontre portera sur deux points :

Un échange général sur la situation du Sénégal, une discussion sur le projet de charte de non violence.



A l’issue de la rencontre une importante déclaration sera faite. Pour rappel, lors de l'investiture de la coalition Yewwi Askan Wi, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, avait clairement affirmé qu'il ne signerait pas le pacte de non-violence.





