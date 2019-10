Chassées de Saly, les pr*stituées débarquent au Tanite Night- club

La gendarmerie de Saly a démantelé le mois dernier un important réseau de prostituées, composé de Nigérianes et de Ghanéennes. Ces prostituées ont installé leur quartier général à Tanite Night club. Une boîte de nuit située près du croisement Saly.



D’après nos enquêtes, ces filles se cotisent entre elles et occupent les chambres qui sont dans cette boîte de nuit pour satisfaire leurs clients. Leurs prix varient entre 2000 et 3000 F CFA la passe et d’après les riverains de la boite de nuit, à partir de 20h, leur quartier est envahi par des jeunes filles et garçons qui s’adonnent à la prostitution. Fort ce constat, ils invitent la gendarmerie de Saly à effectuer une descente sur les lieux, pour démanteler ce réseau de prostituées.

