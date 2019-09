Chavirement aux Îles de la Madeleine: Des Ambassades en alerte pour l’identification de leurs victimes

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 14:29

L’identification des victimes est en cours. Et, les Ambassades des pays de victimes étrangères se lancent aux trousses de leurs compatriotes. D’après les informations, données par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, sur la RFM, les quatre morts sont tous des Sénégalais.



Et, dans certaines Ambassades, révèle la RFM, des réunions sont en train de se tenir pour identifier leurs victimes, notamment au niveau de celle d'Allemagne.

