Chavirement d’une pirogue à Saint-Louis : 14 morts et 4 blessés, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur A travers un communiqué parvenu à Leral, le Ministre de l'Intérieur dit avoir été informé du chavirement d'une pirogue transportant des migrants dans la matinée du mercredi 12 juillet 2023, au large de Saint-Louis, entraînant le décès de quatorze (14) personnes et faisant quatre (4) blessés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2023 à 17:15

Au nom du Chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, Félix Antoine Diome, le Ministre de l'Intérieur; présente ses sincères condoléances aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Et selon le document, c’est face à cet accident tragique, que le Ministre de l'Intérieur, sur instruction du Président de la République, s'est rendu sur place ce jeudi 13 juillet 2023, où tous les services de l'État se sont mobilisés pour apporter soutien et réconfort aux rescapés.



