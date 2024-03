Chavirement d’une pirogue à Saint-Louis : La Raddho prône un appui psychologue aux familles Dans un communiqué, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho) exhorte «les autorités à informer régulièrement les familles des personnes disparues et à déployer des efforts pour les retrouver et apporter un soutien psychologique aux familles des personnes décédées dans cette période difficile de deuil».

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Bes Bi rappelle que le chavirement d’une pirogue à Saint-Louis occasionnant une trentaine de morts interpelle les consciences sur le phénomène de la migration irrégulière. L’embarcation, qui venait de Joal et se dirigeait vers les îles espagnoles des Acores, a viré au drame avec des pertes en vie humaine.



C’est sur élan de solidarité que l’organisation Raddho demande également aux autorités sénégalaises «d’adopter et de mettre en œuvre très rapidement une politique nationale de migration et d’entamer des négociations avec tous les pays pouvant accueillir de manière légale ces jeunes dont la seule ambition est de pouvoir mener une vie digne et participer au développement économique et social de leur pays».



La Raddho invite à un «débat national après l’élection présidentielle sur la migration au Sénégal afin que des solutions».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook