Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis : Trois pêcheurs retrouvés, trois autres portés disparus Trois des six pêcheurs disparus en mer depuis hier, ont été retrouvés sains et saufs. Ils ont été récupérés par une pirogue qui était en partance pour Yarakh. Ils s'appellent Elhadj, Vieux et Mayib Diop et n'ont dû leur salut qu'à la promptitude de l'équipage d'une autre embarcation, qui les ont trouvés dans l'eau et leur ont sauvé la vie.

Mais, malheureusement, trois autres victimes n'ont pas encore été retrouvés, malgré les nombreuses recherches. Après avoir récupérés les trois pêcheurs rescapés, l'équipage de la pirogue a préféré poursuivre son chemin vers Yarakh, au lieu de prendre le risque de braver la brèche et les vagues de la mer très agitée depuis deux jours.



À leur arrivée à Yarakh, les trois pêcheurs rescapés vont être convoyés par véhicule sur Saint-Louis.



Le propriétaire de l'embarcation victime de l'accident, avait dans un premier temps, déclaré que la pirogue avait à son bord cinq pêcheurs.

Mais d'après lui, un autre pêcheur avait embarqué à partir de Guet Ndar. Ce qui porterait leur nombre à six personnes.



Les pêcheurs demandent à la Marine nationale, de les aider à retrouver les trois autres personnes disparues.









Adama Sall (Saint-Louis)

