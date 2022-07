Chavirement de la pirogue à Kafountine: le Procureur entre en jeu 92 rescapés dont 69 Sénégalais et 15 corps sans vie repêchés, c’est le bilan du chavirement, à Hilol, de la pirogue qui voulait se rendre dans les côtes espagnoles. Le procureur de Ziguinchor, qui a donné hier, les détails de ce drame, renseigne que 7 individus suspectés d’être les convoyeurs ont été arrêtés et seront poursuivis par les juridictions, informe L'As.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor a livré hier (jeudi) des éléments de l’enquête ouverte, suite au chavirement de la pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine, survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 2022 entre Hilol et Kassel, dans la commune de Kafountine (département de Bignona). Il a d’abord présenté le bilan provisoire de l’accident. «A ce jour du 30 juin 2022, 92 rescapés ont été dénombrés dont une femme. La répartition, selon la nationalité, est établie ainsi qu’il suit: 69 Sénégalais, 4 rescapés de nationalité nigériane, 8 rescapés de nationalité gambienne, trois rescapés de nationalité bissau-guinéenne et 8 Guinéens», renseigne le procureur Papa Ismaila Diallo qui a fait face à la presse dans les locaux de la cour d’appel de Ziguinchor.



A l’en croire, 15 corps sans vie ont été repêchés par les secours, pour l’essentiel en état de décomposition très avancé en raison d’une part des brûlures et d'autre part du temps que les corps ont passé dans les eaux.



Revenant sur les circonstances de l’accident, M. Diallo a indiqué que c’est un incendie déclaré dans la pirogue, à cause d’un feu allumé pour du thé à côté de bidons remplis d’essence, qui est à l’origine du chavirement de l’embarcation. Il révèle que certaines personnes secourues par les sapeurs pompiers ont présenté des brûlures. Celles-ci, dit-il, ont été acheminées au poste de santé de Kafountine avant d’être évacuées au centre hospitalier régional de Ziguinchor.



La justice aux trousses des convoyeurs



Le procureur de la République de Ziguinchor s’est aussi prononcé sur les résultats de l’enquête. «Dès la survenance de ces faits d’une particulière gravité, la police judiciaire s’était aussitôt déployée. Les auditions des rescapés ont été effectuées le même jour par des éléments de la brigade de gendarmerie de Diouloulou. Ce qui a permis l’identification immédiate de 6 présumés auteurs, complices et convoyeurs. Ils ont aussitôt été arrêtés et ont fait l’objet de garde à vue. Leur modus operandi consistait à rançonner les victimes de montants variant entre 200 000 et 400 000 francs CFA. Les candidats étaient pris en charge à Kafountine avant d’être transportés par de petites embarcations pour les îles Karone, d’où ils devaient prendre départ pour les côtes espagnoles », a expliqué Papa Ismaila Diallo. Il a aussi annoncé l’arrestation d’une 7e personne soupçonnée d’avoir pris part à cette organisation de migration clandestine, dans un autre ressort judiciaire. Celle-ci, a-t-il renseigné, fera l’objet d’un transfèrement à Ziguinchor. évoquant les charges qui pèsent sur les présumés organisateurs de ce voyage hypothétique, M. Diallo de préciser qu'ils seront poursuivis pour association de malfaiteurs, organisation de migrations clandestines, homicide involontaire, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui. Il affirme qu’ils seront tous déférés au parquet de Ziguinchor. Il a signalé que la traque allait se poursuivre. « Il en sera de même pour toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ce voyage. Je ne doute point, qu’avec la perspicacité de la gendarmerie, elles ne tarderont pas à être mises aux arrêts », a dit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Papa Ismaila Diallo a, par ailleurs, invité les populations à une franche collaboration pour que la justice mette la main sur les personnes impliquées.

