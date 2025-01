Chavirement tragique à Saint-Louis : Le Gouvernement exprime sa solidarité et appelle à la vigilance Le Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que l'ensemble du Gouvernement du Sénégal, ont exprimé leur profonde tristesse suite au chavirement de deux pirogues, survenu dans la brèche de Saint-Louis, les 9 et 10 janvier 2025. Ce drame a provoque la perte de deux vies humaines, tandis que six personnes restent portées disparues. Parmi les occupants des embarcations, 27 ont pu être secourus.

Dans un communiqué officiel publié hier, les autorités ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles endeuillées, à la communauté des pêcheurs et à la population de Saint-Louis, tout en exprimant leur solidarité avec les victimes et leurs proches.



Hommage aux efforts de secours



Le Ministère a salué les efforts exceptionnels des autorités administratives, des Sapeurs-Pompiers, du Service Régional des Pêches et des pêcheurs locaux. Leur mobilisation pour coordonner les secours et effectuer les recherches, a été décrite comme exemplaire et digne de reconnaissance.



Appel à la prudence en mer



Face à ce drame, le Ministère a rappelé avec insistance l'importance de respecter les mesures de sécurité en mer. Il exhorte les pêcheurs à :



Suivre rigoureusement les alertes météorologiques diffusées par les services compétents ;

Porter des gilets de sauvetage en toutes circonstances lors des activités en mer ;

S'assurer de ne pas dépasser les charges autorisées sur les embarcations.



Engagement pour une solution durable



Reconnaissant les défis liés à la brèche de Saint-Louis, le Gouvernement a réitéré son engagement à travailler en collaboration avec toutes les parties, pour identifier et mettre en œuvre une solution pérenne. Cette initiative vise à garantir la sécurité des pêcheurs et des populations riveraines.



Le communiqué conclut en renouvelant la solidarité du gouvernement envers les familles endeuillées et en affirmant sa détermination à protéger la vie et le bien-être des communautés impactées.



