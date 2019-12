Chavirements de pirogues au Sénégal: Karim Wade envoie des délégations chez les victimes

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Karim Wade a envoyé au cours de ce week-end du 7 au 8 décembre 2019, des délégations à Thiaroye-Sur-Mer, Karang, Bassar et Bettenty, des localités endeuillées par des chavirements de pirogues.



Les délégations dirigées respectivement par Doudou Wade et Bara Gaye apportaient son soutien, sa compassion et ses condoléances ainsi que ceux du parti et du Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, aux familles des victimes



Thiaroye-Sur-Mer est depuis plus de trois semaines éprouvé par la disparition en mer de huit pêcheurs tandis que le département de Foundiougne est en deuil avec la mort de neuf de ses fils qui ont péri dans l'Atlantique cette semaine, alors qu'ils tentaient l'émigration.







