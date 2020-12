Chef d’Etat-Major Général des Armées: Macky remplacera Birame Diop par Cheikh Wade à partir du 30 mars 2021

À compter du 30 Mars 2021, le Général de Corps d’armée Cheikh Wade sera nommé Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA), en remplacement du Général Birame Diop, qui sera admis dans la 2e section (réserve) des cadres de l’Etat-major.



Le Général Cheikh Wade sera élevé au rang et appellation de Général de Corps d’armée à partir du 1er janvier 2021. De même, le Général de division Jean Baptiste Tine sera élevé au même rang et appellation, à partir du 15 janvier. Tous les deux dans la première section active.



Aussi, les rang et appellation de Général d’armée aériennes seront conférés au Général de corps aérien Birame Diop, à partir du 1er janvier 2021.



