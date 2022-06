Cheikh Abdou Bara Dyoli sonne la mobilisation depuis la prison

Cheikh Abdou Bara Mbacké Dyoli n’en est pas moins actif depuis la citadelle du silence de Rebeuss. Mardi dernier, aux environs de 17h 30, il a câblé ses partisans dans la ville sainte de Touba, pour sonner la mobilisation et rassurer sur les moyens qu’il entend déployer pour gagner largement la bataille des Législatives du 31 juillet prochain. A ses partisans, le député, qui est considéré comme l’homme politique le plus populaire du département de Mbacké, qu’il a toujours gagné, a demandé à ses partisans de ne point s’apitoyer sur son sort et de continuer à sonner la mobilisation, en sensibilisant les populations.



Pour ce qui est des moyens pour battre campagne, il a donné l’assurance à l’inter coalition Yewwi Askan-Wallu Sénégal, que tout est déjà ficelé, de l’argent aux moyens logistiques. « Ce département est à nous et ne peut en aucun cas tomber entre les mains de Macky Sall. Nous l’avons toujours battu ici. Même s’il mettait sur la table 5 milliards FCfa, il perdrait ces élections dans le département. Et cette victoire sera encore plus éclatante que les autres », a soutenu Serigne Abdou Bara Mbacké Dyoli, qui s’adressait au téléphone, en mode mains-libres, à ses partisans.



Pour ce qui est des concerts de casseroles ordonnés par Ousmane Sonko, le député de Touba, depuis la prison, il a demandé à ses partisans de ne point être en reste. Ainsi, hier, ses partisans ont aussi pris le chemin de Mbacké pour participer massivement au concert de casseroles et de klaxons. Après la casserolade, les partisans de Serigne Abdou Bara Dyoli Mbacké se sont retrouvés au nouveau quartier général de l’inter coalition à Mbacké, pour fourbir les armes en vue des prochaines Législatives.

















Le Témoin