Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly: « L’aide alimentaire n’est qu’une magouille, les ayants-droit sont laissés en rade"

Mercredi 24 Juin 2020

Dans un entretien accordé à SourceA, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a décrié vivement la gestion de l’aide alimentaire. Selon lui, la majorité des personnes ciblées à Touba font partie de l’Alliance pour la République.



«L’aide alimentaire n’est qu’une magouille, duperie, parce que les ayants-droit sont laissés en rade. La majorité des personnes ciblées à Touba sont dans le camp du régime. C’est pour cela que nous nous sommes retirés du processus, depuis longtemps. Certains d’entre eux demandent aux populations de payer 100.000 F Cfa, pour transporter leur quota, depuis le lieu de stockage, à Touba, jusqu’à leur quartier. Ce qui est injuste», a déploré le parlementaire.



C’est pourquoi le coordonnateur départemental de “Bokk Giss-Giss” à Mbacké, a demandé l’Assemblée nationale d’ouvrir une enquête pour faire la lumière. «Les tenants du régime nous rendront des comptes, tôt ou tard. On ne peut pas concevoir qu’on remet 69 milliards au beau-frère du président Macky Sall, Mansour Faye et qu’il les gaspille», se désole-t-il.

