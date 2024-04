Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, président du mouvement Nekal fi Askan Wi: « Macky Sall veut séparer Ousmane Sonko et Diomaye Faye » Le président du mouvement Nekal fi Askan Wi, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly s'est entretenu avec Leral dans l'émission Grand Entretien. Le député est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la visite du chef de l'État à Touba et à Tivaouane, la création d'une direction chargée des affaires religieuses à la présidence, sa relation avec Ousmane Sonko et le président Diomaye, ainsi que ses attentes concernant le nouveau gouvernement, surtout à Touba.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2024 à 13:48

Le député a expliqué pourquoi il a soutenu Amadou Ba, même si le président Macky Sall ne voulait pas qu'il le fasse. Macky Sall fait tout pour séparer le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko, d'après les révélations de l'invité

