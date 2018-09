Cheikh Abdoul Mbacké Bara Doly : « nous ne faisons pas confiance à la justice »

Cheikh Abdoul Mbacké Bara Doly, n’est pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer ce qu’il appelle une parodie de justice dans l’affaire Khalifa Sall. « Nous ne faisons pas confiance à la justice. Nous savions que le verdict du tribunal d’instance de Dakar allait être confirmé par la cour d’appel. Et, ce sera la même décision avec la cour suprême. Ce n’est pas un secret, le régime à l’intention de ligoter Khalifa Sall afin qu’il ne puisse plus être candidat à la prochaine élection présidentielle.



C’est la même procédure avec Karim Wade. C’est un programme du président Macky Sall et tout le peuple en est conscient. La manière, dont les magistrats ont bâclé le dossier Khalifa Sall est bien calculée dans le temps. Le dossier va être vidé avant la présidentielle. Il va aboutir à une condamnation définitive », a fustigé le député. Il estime qu'il n’y a qu’au Sénégal qu’un président peut se permettre de danser, alors que le peuple souffre.



L’As