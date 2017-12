Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, Dg impôts et Domaines : « La Médina n’est pas la chasse gardée de Bamba Fall, en 2019… »

La chasse aux électeurs est lancée dans la commune de Médina. En effet, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, Directeur général des impôts et domaines a sonné la cloche du départ. Il présidait, hier la rencontre des mouvements des femmes de Benno Bokk Yakaar de la Médina et a profité de l’occasion pour avertir son voisin Bamba Fall, qu’il n’est plus seul à la conquête de la Médina.



Le ton est donne, Cheikh Ahmed Tidiane Ba se dit prêt pour affronter à nouveau le maire de la Médina Bamba Fall. Ce dernier a été invité au lancement du mouvement d’appui à Benno Bokk Yakaar de la Medina et a saisi l’occasion pour avertir Bamba Fall. « Le maire Bamba Fall est un frère, mais nous menons un combat politique entre médinois et pensons qu’en 2019, nous allons le battre facilement, s’il s’oppose à Benno Bokk Yakaar », a-t-il prevenu.



Le patron des Impôts et Domaines s’est lancé dans la politique aux côtés du sprésident Macky Sall et son terrain de chasse se trouve être le fief de Bamba Fall. Raison pour laquelle il le défie: « Ce qui s’est passé lors des dernières législatives, était trop probant. Nous avons montré qu’on pouvait battre Bamba Fall et sa coalition, et que la Médina n’est la chasse gardée de personne. Il (Bamba Fall) en est très conscient et en 2019, ça sera la cerise sur le gâteau », avertit Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, cité par L’Observateur.









Ndèye R. Thiane (stagiaire)

