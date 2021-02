Cheikh Bamba Dièye : « je n’ai plus de doute que l’affaire Ousmane Sonko, est purement politique. » La procédure de la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko a connu une avancée significative ,ce mercredi, avec la ratification par l’Assemblée nationale, de la commission Ad hoc devant entendre le mis en cause. Une plénière marquée par le refus catégorique de l’opposition parlementaire qui, à travers les médias ont dénoncé vigoureusement le processus ayant abouti à la ratification.



Pour y voir plus clair, Leral Tv, dans son émission politique Jokko, a accordé un entretien exclusif à l’Honorable député Cheikh Bamba Dièye, un non inscrit choisi pour siéger au niveau de la dite commission.



Qu’en est-il du réquisitoire introductif contre X ? Y a-t-il eu un vice de procédure ? L’affaire est-elle politique ?

Les réponses dans cet entretien de 17min...suivez

