Cheikh Bamba Dièye : « Guy Marius Sagna et Cie ne doivent payer pour les fautes de sécurité de l’Etat du Sénégal » Le député Cheikh Bamba Dièye a fustigé l’arrestation et l’emprisonnement de Guy Marius et Cie après leur marche contre la hausse du prix de l’électricité, il y a plus d’une semaine. Le leader du FSD/BJ est convaincu que si l’affaire a pris une telle ampleur, c’est parce que l’activiste et ses camarades ont mis à nu le système de sécurité des autorités.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

« La condamnation de Guy Marius Sagna et Cie est totalement injuste. C’est comme si on disait que Cheikh Bamba Dièye n’avait pas le droit de s’attacher sur les grilles de l’Assemblée nationale. Il ne faut ne faut pas qu’ils paient les fautes de sécurité de l’Etat. Car Guy Marius Sagna ne s’est pas caché en quittant la place de l’Obélisque pour se rendre au palais. Imaginez qu’il était un terroriste », a fustigé l’ancien maire de Saint-Louis.

Cheikh Bamba Dièye a toutefois déploré l’absence de solidarité aussi bien de la classe politique, que des citoyens tout court. « Nous n’avons pas le droit de les laisser seuls. L’indifférence n’est pas acceptable », a encore dit Cheikh Bamba Dièye, invité de l’émission Grand Jury ce dimanche.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos