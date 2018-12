Cheikh Bamba Dièye : "Macky Sall a trahi le peuple, voter pour lui est dangereux pour le Sénégal"

Mercredi 26 Décembre 2018

Pour le député Cheikh Bamba Dieye, les Sénégalais ne doivent pas accorder une seconde fois leur confiance à Macky Sall, qui selon lui, a trahi tous les idéaux pour lesquels ils se sont battus en 2012, jusqu’au péril de leur vie. «Voter pour Macky Sall est dangereux pour le Sénégal », a-t-il prévenu dans un entretien accordé à l’Observateur.



Après « le reniement de la parole présidentielle et le sketch autour de la réduction de son mandat, le cirque s’est poursuivi autour de la reddition des comptes et sur le fait que les Sénégalais qui exigeaient que la transparence soient l’élément nodal de la gouvernance de Macky Sall, se sont rendus compte qu’ils sont devenus un levier de chantage politique pour la transhumance et de règlement de comptes politiques », explique-t-il.



Et le leader du Front pour le socialisme et la démocratie (FSD/BJ), de poursuivre : « Nous pouvons dire que la pire des choses avec Macky Sall, c’est qu’il a réveillé les fantômes que nous avions complètement éradiqué dans notre passé récent, par le fait qu’il a commencé à impliquer sa famille et ses intimes dans les affaires de l’Etat, avec la corruption, le laisser-aller, la gabégie, le je m’en-foutisme et l’impunité ».



« Voter pour Macky Sall est dangereux pour le Sénégal, parce simplement, je pourrais y ajouter la perception que nous avons sur sa manière de gouverner, l’économie de notre pays et la manière avec laquelle la croissance, telle qu’elle est établie dans le pays, est une croissance virtuelle tirée par les entreprise étrangères, sans impact sur le vécu et le relèvement du niveau de vie des Sénégalais. (Et) A côté de cela, il y a les dérives sur les options des investissements comme le Ter, 1400 milliards F Cfa », ajoute-t-il.



