Cheikh Bamba Dièye : « Macky Sall est la source du mal du pays »

Apres Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye tire à son tour à boulets rouges sur le Président Macky Sall. En entretien avec « Enquête », le leader du Front pour le socialisme et de la démocratie/Benno Jubël, charge le chef de l’Etat sur la situation scolaire et universitaire. « La question de fond, pour un président soucieux de la stabilité de son pays, c’est de voir là où les gens sont dans l’incapacité de soutenir des mois, des jours ou des semaines sans pour autant avoir leurs bourses. Il faut que le président de la République soit plus rigoureux puisqu’il est lui-même la source du mal », dit-il.



Comme le leader du parti Rewmi qui a déclaré que le Président Sall est responsable de la mort de l’étudiant Fallou Sene, le députe considère que tout ce qui touche le pays, concerne directement le Président Sall, car « il est le Chef de l’Etat ». « Ce pays est gère par Macky Sall et par personne d’autre. Il est lui-même la clé de voûte de tout le système comme il aime à le rappeler. Un Etat c’est tout globalisé. Si nous avons des retards de bourses, ils sont imputables à l’organe qui a en charge le paiement des étudiants, au ministère de l’Economie et des Finances qui s’occupe de la distribution des ressources de la République, et au président de la République, c’est comme ça que ça marche. Quand ça marche et que tout est bien, on l’impute au président de la République, donc de ce point de vue, il ne faut pas à aller chercher loin», argumente-il.













Ndeye Rokhaye Thiane