Cheikh Bamba Dièye : « notre vieille démocratie est devenue une machine à broyer les opposants »

"La sécurité du pays est gérée de façon calamiteuse, l’état-civil est en lambeaux, aucune, aucune crédibilité ne peut être apportée à la valeur de la carte d’identité", selon le leader du FSd/Bj qui intervenait à l’occasion de face-à-face entre le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et le député à l’Hémicycle, hier.



« Si le pouvoir ne change pas d’attitude, les conditions pour un dialogue sincère et constructif seront des chimères de plus. C’est dans cette même démocratie que notre tête de liste s’est vu refuser son immunité parlementaire par une coalition politico-judiciaire. Notre vieille démocratie est devenue une machine à broyer les opposants. Nous savons entre politiques que les déboires de Khalifa Sall sont uniquement dus à sa volonté d’être candidat à la prochaine présidentielle. Prouvez-nous que le gouvernement veut dialoguer, en arrêtant la cabale et diabolisation de vos adversaires », a fait savoir Cheikh Bamba Dièye.









Les Echos