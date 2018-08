Cheikh Bamba Dièye persiste et signe: "je n'enlève pas une virgule de ce que j'ai dit" Le leader du parti de FSD/BJ, attaqué de toutes parts après ses propos à l'endroit des magistrats Malick Lamotte et Demba kandji, a réagi par le canal de son compte Twitter. Cheikh Bamba Dièye, qui dit comprendre les réactions du président de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) et du coordonnateur du Forum du justiciable, souligne néanmoins qu'il maintient ses propos sur les deux juges. "Je n'enlève pas une virgule de ce que j'ai dit", a-t-il écrit sur le réseau social.





Cheikh Bamba Dièye @bamba_dieye L'UMS et le forum du justiciable sont dans leur rôle, tout comme je suis dans le mien. Ils ont dit en son temps et peut être avec d'autres termes la même chose que moi. Aux autres qui gesticulent, je n'enlève pas une virgule de ce que j'ai dit.

