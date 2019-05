Cheikh Bamba Dièye: « tant que l’Exécutif interférera dans la Justice, le Sénégal ne sera pas en paix » Cheikh Bamba Dièye assume parfaitement son refus de participer au Dalogue national. Selon le leader du FSDBJ, « le refus de participer à ce dialogue suffit à le rejeter ». Et pour cause, a dit le député, « le plus urgent n’est pas de dialoguer, mais de mettre un terme à l’atteinte des libertés, au manque de transparence dans la gestion des deniers publics ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 10:54

Invité de la RFM, Cheikh Bamba Dièye, a surtout plaidé « pour le respect de l’Etat de droit et l’application du droit au peuple ». Car, a-t-il estimé, dénonçant les cas Khalifa Sall et Karim Wade, « tant que l’Exécutif interférera dans la Justice, le Sénégal ne sera pas en paix ».



S’agissant du dialogue proprement dit, il a déclaré que « ce dialogue ne peut être plus inclusif que les assises nationales. On avait mobilisé les gens, dépensé de l’argent et pris de notre temps pour ces assises. Au final, les résultats sont dans les tiroirs ».

